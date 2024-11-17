Москва, 17 ноября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Российская сторона не сомневалась, что американские спецслужбы станут искать прослушивающие устройства в мяче, который президент России Владимир Путин подарил занимавшему тогда пост президента США Дональду Трампу в 2016 году. Об этом 17 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

MAURI RATILAINEN/EPA\TASS Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

Во время интервью корреспондент ВГТРК Павел Зарубин спросил его, возможно ли было предположить, что жест Путина вызовет в США подобную реакцию.

«Вы знаете, не первый год уже на тот момент работали с американцами и знали, что так и будет», — утвердительно ответил Песков.

Как передавало ИА Регнум, во время пресс-конференции по итогам российско-американского саммита на высшем уровне в Хельсинки Путин подарил Трампу мяч с чемпионата мира по футболу. Трамп поблагодарил российского лидера и заявил, что мяч он передаст своему младшему сыну Бэррону.

При этом сам факт переговоров с Путиным вызвал в США волну критики в адрес Трампа. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) потребовал ни в коем случае не вносить мяч от Путина в Белый дом, так как в нём могут быть «жучки».

Также сообщалось, что компания Трампа намеревалась подарить Путину пентхаус стоимостью $50 млн в небоскрёбе Trump Tower, который планировалось возвести в Москве. Это должно было произойти в 2016 году в случае успешного завершения переговоров.