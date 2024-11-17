Сухум, 17 ноября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Протестующие в Абхазии не нуждаются в солидарности президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом 17 ноября заявил представитель оппозиции Адгур Ардзинба.

РИА Новости / Илья Питалев

Ранее Зурабишвили поддержала протесты в Абхазии и заявила о своей солидарности с оппозицией республики.

«Абхазская оппозиция ведёт внутриполитическую борьбу исключительно в интересах многонационального народа Абхазии. А вот чьи интересы выражает Саломе Зурабишвили, мы не знаем, да и, честно говоря, нас это не очень интересует», — заявил Ардзинба в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он напомнил президенту Грузии, что Абхазия — свободная страна, самостоятельно определяющая свою судьбу, национальные интересы и направления развития.

Ардзинба добавил, что действия абхазской оппозиции не носят антироссийского характера, а любые заявления на эту тему, от кого бы они ни исходили, являются ложью и провокацией.

«Курс на союзничество и стратегическое партнёрство с Россией остаётся незыблемым, как и братские отношения и взаимная поддержка между нашими народами», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября координационный совет оппозиции пригрозил создать временное правительство в случае невыполнения требований об отставке президента республики Аслана Бжании. Вице-премьера, министра финансов Владимира Делбу предложили назначить премьер-министром и и. о. президента, отправив в отставку весь состав кабмина.

Бжания назвал протесты в Сухуме попыткой государственного переворота. Силовое решение, выбранное оппозицией, приведёт к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису, добавил он.

15 ноября сторонники оппозиции заняли парламент и администрацию президента. Они требуют отставки главы государства. Протестующие недовольны тем, что в парламенте планировали ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Прописанные в документе условия якобы приведут к росту цен на недвижимость и позволят крупному российскому бизнесу вытеснить с абхазского рынка местных предпринимателей. При этом оппозиция подчеркнула, что её действия не направлены против отношений с РФ.

Политолог Евгений Михайлов 16 ноября в беседе с ИА Регнум заявил, что в Абхазии одна пророссийская сторона хочет «снести» другую пророссийскую сторону, поэтому в любом случае Сухум будет договариваться с Москвой. Он также считает абсурдом протесты против инвестиционного соглашения, так как в республике у многих гражданство РФ и они пользуются соответствующими преференциями.