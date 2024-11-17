Москва, 17 ноября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Первый канал направил официальное обращение в ЮНЕСКО с требованием включить факты гибели и травм российских журналистов в итоговый доклад гендиректора организации Одре Азуле по безопасности сотрудников СМИ и проблеме безнаказанности за 2022–2023 годы.

Денис Устинов/ ТАСС

Документ должен быть рассмотрен 21–22 ноября в Париже. Проект не содержит данных о гибели журналистов из России, в числе которых журналисты Дарья Дугина, Владлен Татарский, Олег Клоков, Борис Максудов и Ростислав Журавлёв.

«Требуем внести изменения в опубликованный доклад и добавить в него вышеозначенные примеры [гибели и ранений российских журналистов]», — прозвучал фрагмент письма руководителя службы новостей Кирилла Клейменова на имя гендиректора ЮНЕСКО в эфире телеканала.

В письме указано, что подход организации к описанию проблемы безопасности сотрудников СМИ в условиях современности является необъективным. Публикация подобного документа дискредитирует международную организацию и отражает её политическую ангажированность.

Как передавало ИА Регнум, военкор «Известий» Семён Ерёмин погиб 19 апреля при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области. Во время съёмки репортажа журналиста смертельно ранило в результате атаки украинского FPV-дрона. Ему было 42 года.

В июле 2023 года погиб корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлёв. Он вместе с группой журналистов находился возле села Пятихатки в Запорожской области и попал под обстрел украинской армии. Журналист получил ранения, от которых скончался.

Председатель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Рено де Виллен заявил, что Россия якобы «не предоставляет доступ» ООН для подтверждения информации об убийствах киевским режимом более чем 30 российских журналистов. Он добавил, что в управлении не могут подтвердить данное заявление.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с ИА Регнум назвал неприкрытым цинизмом доклад ЮНЕСКО. По его словам, важно вспомнить и коллег из Луганской и Донецкой Народных Республик, которые много лет работали, исполняли свой профессиональный долг и также погибали. Поэтому общее число погибших журналистов, которых не указали в списке ЮНЕСКО, больше 30, подчеркнул Соловьёв.