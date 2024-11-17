Москва, 17 ноября, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп как политик и государственный деятель достаточно импульсивен. Об этом 17 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Evan VucciAP/TASS Дональд Трамп

«Господин Трамп достаточно импульсивный политик и государственный деятель, он по натуре своей бизнесмен», — отметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Представитель Кремля добавил, что Трамп как бизнесмен во всём стремится совершить сделку.

Также Песков заявил, что нельзя обольщаться по поводу политики Трампа в отношении России. Он напомнил, что Трамп во время своего предыдущего президентского срока вёл достаточно разнородную политику.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября в США прошли выборы 47-го президента, на которых победу одержал кандидат от республиканцев Трамп. Инаугурация состоится 25 января.

Ряд американских аналитиков после победы Трампа отменитил, что избранный президент после инаугурации может попытаться остановить финансирование Украины. При этом важно, какая политическая сила будет преобладающей в Конгрессе и насколько влиятельным окажется Трамп.

Трамп 14 ноября заявил, что намерен вместе со своей командой усердно работать над завершением конфликта на Украине, который, как считает избранный президент США, пора остановить.