Сухум, 17 ноября, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Сторонники оппозиции демонтировали ограждения вокруг зданий администрации президента, парламента и правительства в Сухуме. Об этом 17 ноября сообщил Telegram-канал RESPUBLICA.

Илья Питалев/РИА Новости

Для демонтажа демонстранты использовали болгарку и другие подручные средства. После разбора конструкций их намерены передать пограничной службе для размещения на границе с Грузией, заявил оппозиционный депутат Кан Кварчия.

По его словам, с помощью забора власти отгородились от своего народа, а простые жители были лишены законной возможности посещать открытые заседания парламента.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября координационный совет оппозиции пригрозил создать временное правительство в случае невыполнения требований об отставке президента республики Аслана Бжании. Вице-премьера, министра финансов Владимира Делбу предлагается назначить премьер-министром и и. о. президента, отправив в отставку весь состав кабмина, заявил председатель общественной организации «Аруаа» Темур Гулиа.

Ранее Бжания назвал протесты в Сухуме попыткой государственного переворота. Силовое решение, выбранное оппозицией, приведёт к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису, добавил он.

15 ноября сторонники оппозиции заняли парламент и администрацию президента. Они требуют отставки главы государства. Протестующие недовольны тем, что в парламенте планировали ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Прописанные в документе условия якобы приведут к росту цен на недвижимость и позволят крупному российскому бизнесу вытеснить с абхазского рынка местных предпринимателей. При этом оппозиция подчеркнула, что её действия не направлены против отношений с РФ.

Политолог Евгений Михайлов 16 ноября в беседе с ИА Регнум заявил, что в Абхазии одна пророссийская сторона хочет «снести» другую пророссийскую сторону, поэтому в любом случае Сухум будет договариваться с Москвой. Он также считает абсурдом протесты против инвестиционного соглашения, так как в республике у многих гражданство РФ и они пользуются соответствующими преференциями.