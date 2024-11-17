Вашингтон, 17 ноября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Команда избранного президента США Дональда Трампа составляет список высокопоставленных военных, которые принимали участие в выводе американских войск из Афганистана, и изучает возможность привлечения их к ответственности. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщил NBC News со ссылкой на источники.

Scott Olson / Global Look Press

По словам собеседника телеканала, команда республиканца на время переходного периода изучает возможность создания комиссии по расследованию вывода войск США из Афганистана в 2021 году. Будет выяснено, кто из военачальников был ответственен за принятие данного решения, а также рассмотрено, можно ли будет привлечь их к суду.

«Они (команда Трампа. — Прим. ред.) относятся к этому очень серьёзно», — заявил один из опрошенных.

Кандидат на пост министра обороны США, ведущий Fox News Пит Хегсет в своей книге «Война с войнами» раскритиковал вывод войск, заявив, что страна проиграла войну и потратила миллиарды долларов впустую. По его мнению, новый президент США должен пересмотреть состав высшего руководства Пентагона и уволить тех, кто не смог выполнить свою задачу. Он подчеркнул, что высокопоставленные военные так и не понесли ответственности за провалы, которые привели к уходу США из Афганистана.

«Эти генералы лгали. Они плохо управляли. Они нарушили свою присягу. Они потерпели неудачу. Они опозорили наши войска и нашу страну. Они убили людей без необходимости, и до сих пор они сохраняют свои должности», — написал он.

Ранее Трамп называл вывод американского контингента из Афганистана катастрофой и самой позорной страницей истории страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 31 августа 2021 года американские войска покинули Афганистан после 20 лет военного присутствия в этой стране. Произошло это после захвата 15 августа Кабула участниками организации «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Уже в сентябре талибы объявили состав временного правительства Афганистана, его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

По мнению СМИ, покидающий пост президента США по истечении полномочий Джо Байден оставляет после себя «печальное наследие». По данным американской газеты The Wall Street Journal, глава Белого дома не сумел справиться с миграционным кризисом, а результаты его внешнеполитической деятельности будут понятны только после окончания украинского и ближневосточного конфликтов. Также отмечается, что бесславный выход из Афганистана стал символом национальной слабости и воодушевил соперников США.