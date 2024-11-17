Токио, 17 ноября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у южного побережья Японии. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Главного метеорологического агентства страны.

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Отмечается, что очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр находился у северо-восточного побережья острова Осима в Восточно-Китайском море. Землетрясение произошло в 21:16 по местному времени (15:16 мск).

Угроза цунами не объявлялась. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября у берегов Кубы произошло два землетрясения магнитудой 5,9 и 6,8. Причём второе землетрясение было в 64 км к юго-востоку от города Мансанильо с населением 128 тыс. человек. Его очаг залегал на глубине 17 км.

27 октября в южной турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 5,0. Подземные толчки ощущались в районе Козан в 20:07 мск. При этом очаг залегал на глубине 20 км.