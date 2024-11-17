Москва, 17 ноября, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что его промахи на Кубке Международной лиги клубного биатлона связаны с качеством патронов и он больше не готов так выступать.

РИА Новости/Алексей Филиппов Антон Бабиков

В масс-старте 16 ноября Бабиков допустил восемь промахов и занял 23-е место. Он рассказал, что на последних тренировках у него «патрон куда хочет, туда и улетает».

«Тренер обещал привезти 19‑го числа какой‑то патрон, но он будет неотстрелянным, про который я не знаю, как он летит вообще. Если тренер не найдёт патронов, то завяжу. Будет кто‑нибудь другой стрелять. Я с этим ничего не сделаю», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

32-летний Бабиков является чемпионом мира 2017 года в эстафете.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи биатлонист Евгений Гараничев объявил, что завершит карьеру после окончания нынешнего сезона. Он отметил, что после перенесённой коронавирусной инфекции на протяжении трёх лет испытывал проблемы со здоровьем, после чего приходилось заново набирать форму.

31 марта Гараничев провёл последнюю гонку в карьере. Команда Тюменской области, за которую он выступал, одержала победу в эстафете на чемпионате России.

В мае российская биатлонистка Анна Никулина завершила профессиональную карьеру. Она ушла в декретный отпуск.