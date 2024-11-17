Екатеринбург, 17 ноября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. На екатеринбургском «Заводе № 9» рабочие обнаружили боеприпасы в стволе танка Т-90. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщило информационное агентство URA.ru со ссылкой на информированный источник.

Natalia Shkavron/Global Look Press

«В стволах танка Т-90 нашли обнаружили снаряды. Срочно вызвали сапёров. Достать боеприпасы попытались, но не смогли, принято решение перевезти [технику] на специальный полигон. По словам специалистов, угрозы взрыва нет», — заявил собеседник агентства.

Управление Росгвардии пока не комментировало случившееся.

Как передавало ИА Регнум 14 ноября, в подмосковной Лобне жильцов многоквартирного дома эвакуировали после обнаружения снаряда в квартире. Прибывшие сотрудники ОМВД подтвердили, что под полом одной из квартир находилась противопехотная осколочная мина. На место происшествия вызвали сапёров.