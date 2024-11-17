Бейрут, 17 ноября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Глава информационной службы шиитского движения «Хезболла» Мухаммед Афиф погиб при ударе Израиля по кварталу Рас-Эн-Наба в Бейруте. Об этом 17 ноября сообщил телеканал Al Jadeed.

РИА Новости / Михаил Алаеддин

Утверждается, что удар был нанесён по зданию, где располагается штаб-квартира сирийской партии «Баас». Его атаковала израильская авиация.

Центр чрезвычайных операций при министерстве здравоохранения Ливана сообщил, что в результате удара один человек погиб и трое пострадали. В районе продолжаются работы по разбору завалов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации заместителя командира элитного спецподразделения «Радван» шиитского движения Мустафы Ахмада Шахади. В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что Шахади причастен к многочисленным атакам на Израиль и к реализации плана «Хезболлы» по захвату приграничных с Ливаном районов.

В результате удара, нанесённого ЦАХАЛ по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте 27 сентября, погиб генеральный секретарь организации Хасан Насралла. Главой «Хезболлы» был назначен Хашем Сафи ад-Дин. ЦАХАЛ 22 октября заявила о его ликвидации. Новым лидером «Хезболлы» был избран шейх Наим Касем.

В ноябре новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что государство одержало победу над «Хезболлой» в Ливане. По его словам, страна не планирует вмешиваться во внутреннюю политику Ливана. Кац также выразил надежду, что Ливан присоединится к другим странам в нормализации отношений с Израилем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Москва глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Ливане и выражает солидарность с руководством и народом республики, подвергающимся израильской агрессии.