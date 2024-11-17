Москва, 17 ноября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Шесть футболистов сборной России, ранее заявленные в состав, не примут участие в матче с командой Сирии. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Павел Бедняков/РИА Новости Фёдор Чалов

«Станислав Агкацев, Александр Черников, Игорь Дивеев, Никита Кривцов, Иван Обляков и Фёдор Чалов не сыграют в заключительном матче этого года», — указано в заявлении.

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин отметил, что нет смысла везти из Краснодара 29 футболистов ради одной встречи. По его словам, штаб изначально не планировал включать в заявку на матч с Сирией некоторых игроков, участвовавших в игре с Брунеем. Дивеев направлен в расположение ЦСКА по медицинским показаниям, добавил специалист.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с Сирией на стадионе «Волгоград Арена». Игра начнётся в 19:30. В составе команды в Волгоград отправились 23 игрока.

15 ноября национальная команда одержала победу над командой Брунея в товарищеском матче. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 11:0. Эта победа стала крупнейшей в истории сборной России. До этого самая крупная победа была одержана в июне 2019 года в матче против команды Сан-Марино — 9:0.

9 октября сборная России отказалась от футбольного матча с Пакистаном. Отмечалось, что российская сторона, приняв во внимание сроки начавшегося учебно-тренировочного сбора, решила игру не проводить. В том же месяце стало известно об отказе сборной Таджикистана сыграть с российской командой. Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев объяснил это несовпадением планов.