Сухум, 17 ноября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. В Абхазии координационный совет оппозиции создаст временное правительство в случае невыполнения требований об отставке президента республики Аслана Бжании. Об этом 17 ноября заявил председатель общественной организации «Аруаа» Темур Гулиа.

Владимир Попов/ТАСС

«Наши требования такие: мы предложили вице-премьера, министра финансов Владимира Делбу назначить премьер-министром и и. о. президента, при этом отправив в отставку весь состав кабмина, в том числе силовой блок», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Гулиа, это вполне приемлемое условие.

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