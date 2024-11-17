Курск, 17 ноября, 2024, 14:18 — ИА Регнум. В Курской области потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за последние сутки составили 320 бойцов. Об этом 17 ноября сообщило Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Украинская армия также лишилась немецкой боевой машины пехоты Marder, четырёх боевых бронемашин, трёх автомобилей, 152-миллиметрового орудия Д-20 и станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Пять военных ВСУ сдались в плен.

Подразделения Северной группировки войск поразили формирования 22-й, 41-й, 47-й, 61-й механизированных, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 116-й и 117-й бригад теробороны ВСУ в районах поселений Дарьино, Зелёный Шлях, Лебедевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Погребки, Свердликово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.

Как сообщало ИА Регнум, за период боевых действий на курском направлении потери украинских войск превысили 33,2 тыс. человек. Также были уничтожены 213 танков, 137 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1171 боевая бронированная машина, 954 автомобиля, 285 артиллерийских орудий и другая техника.

13 ноября российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ, ударив оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по колонне, следовавшей из Сумской в Курскую область. Погибшие украинские военные служили в 47-й механизированной бригаде «Магура» и 82-й бригаде, ранее действовавших в Запорожской области.