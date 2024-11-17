Москва, 17 ноября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после сообщений о том, что в Московском финансово-юридическом университете (МФЮА) прошла акция, участники которой кричали что нужно «резать русню». Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Наталья Селиверстова / РИА Новости

Основанием для расследования стали ролики, в которых молодые люди скандируют противоправные лозунги. Следователи установят подлинность видеозаписей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). В рамках уголовного дела назначены необходимые исследования», — сообщили в Telegram-канале ведомства 16 ноября.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления комитета по Москве Андрею Стрижову направить ему итоги расследования. Центральный аппарат ведомства взял это дело на контроль.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Сеть выложили видео, как молодые люди с флагами Азербайджана и МФЮА выкрикивают лозунги на иностранном языке. В комментарии к ролику говорится, что это студенты кричат: «Режь русню».

Руководство вуза заявило, что видео не имеет отношения к заведению, но подтвердило, что на кадрах присутствует флаг МФЮА. Университет начал внутреннюю проверку, отметив, что наличие его флага даёт основание для более детальных разбирательств.

В МФЮА пообещали принять самые серьёзные меры, чтобы урегулировать ситуацию. Если подтвердится, что студенты вуза кричали русофобские лозунги, их отчислят и направят в правоохранительные органы.

Источник ИА Регнум сообщил, что видео распространяют Telegram-каналы, которые раньше были замечены в разжигании межнациональной розни. Русские студенты МФЮА рассказали, что их азербайджанские сокурсники не использовали на акции антироссийские лозунги. По словам азербайджанцев, они кричали «Яшасын» («Да здравствует!»). Молодые люди пришли в университет с флагами, так как в этот день там проходило мероприятие, посвящённое национальной культуре разных народов.