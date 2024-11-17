Москва, 17 ноября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Российский импорт одежды из Турции сократился почти в два раза с января по сентябрь 2024 года — до $253 млн, сообщило 17 ноября «РИА Новости».

Михаил Терещенко/ТАСС

Статистические данные Турции свидетельствуют о том, что наиболее существенно снизился импорт верхней одежды и трикотажа. С начала года Россия ввезла из страны в 12 раз меньше мужской вязаной верхней одежды, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма закупки в этом году составила $231 тыс. Аналогичных товаров для женщин ввезено в пять раз меньше — на сумму $147,7 тыс.

Турецкого трикотажа Россия закупила меньше в восемь раз. Сумма закупки составила в первые три квартала 2024 года $7,6 тыс. Вязаных перчаток и варежек закупили в четыре раза меньше — на $4,8 тыс.

Отмечается, что на Россию в денежном выражении приходится два процента того объёма одежды, который экспортирует Турция. Среди крупнейших импортёров РФ находится на 12-м месте.

Лидером по объёму покупок турецкой одежды является Германия (16%), на втором месте находятся Нидерланды (12,3%), на третьем — Испания (11%).

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября появилась информация о том, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. В Кремле положительно оценили стремление страны присоединиться к объединению. Как отметил в беседе с ИА Регнум эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов, для партнёров по БРИКС участие Анкары выгодно с экономической точки зрения.

В конце сентября на встрече с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш рассказал, что Анкара хотела бы достичь в торговом обороте с РФ уровня в $100 млрд. Со своей стороны Матвиенко назвала Турцию важным для России партнёром.