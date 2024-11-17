Киев, 17 ноября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что целью принятия так называемого «плана стойкости» является поднятие морального духа граждан Украины после победы на выборах президента США кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом он рассказал в воскресенье, 17 ноября, газете The Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинцы выражают беспокойство из-за потенциального снижения уровня военной помощи от стран Запада после прихода Трампа к власти. Поэтому план стойкости, ранее анонсированный <…> Зеленским, направлен на подъём боевого духа украинцев после победы Дональда Трампа на выборах президента», — сказал Подоляк.

Он добавил, что данный план не является планом победы для партнёров, а в первую очередь создан для общества, так как там речь идёт о мобилизации экономики и общественных настроениях.

Как передавало ИА Регнум 15 ноября, Зеленский пообещал предоставить на следующей неделе новый «план действий», который будет содержать 10 пунктов. Он пояснил, что план будет включать в себя положения о безопасности, энергетике и предоставлении Киеву оружия, а также производстве его на территории Украины. Также он назвал одним из пунктов своего плана «культурный суверенитет», который подразумевает создание «украинского контента». По мнению политолога Станислава Ткаченко, глава киевского режима выдвинул данную инициативу для заполнения информационного вакуума после провала предыдущих «планов».

16 октября Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Новый генсек альянса Марк Рютте в тот же день отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана. Также «план победы», в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 октября заявил, что «план победы», представленный главой киевского режима, является проявлением нервозности. Также спикер Кремля прокомментировал информацию о том, что в секретном пункте своего плана украинский политик просил передать Вооружённым силам Украины американские ракеты большой дальности Tomahawk. По его словам, все планы Зеленского сводятся к попыткам как можно скорее втянуть в конфликт западные страны.