Лима, 17 ноября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Китай прилагает усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил 17 ноября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме.

Manuel Balce Ceneta/AP/TASS Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом на саммите АТЭС

«Позиция и действия Китая по украинскому кризису всегда были честными и справедливыми. Китай проводит «челночную дипломатию» и осуществляет посредничество для продвижения мирных переговоров, прилагает усилия для достижения мира и стремится к деэскалации», — привод слова главы государства пресс-служба МИД КНР.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили множество других вопросов, включая проблему вокруг Тайбэя, ситуацию на Корейском полуострове и сотрудничество в сфере ИИ.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия стремится завершить конфликт на Украине миром как можно скорее, поскольку понимает, что он является «раздражителем» в мировых делах. При этом Путин подчёркивал, что Россия готова к продолжению борьбы с НАТО и одержит в ней победу.

Российский лидер 14 июня заявил, что для возвращения к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине нужно, чтобы Киев отвёл войска со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ещё одним важным условием является официальный отказ Украины от вступления в НАТО.

Путин также отмечал, что одним из обязательных условий для урегулирования является отмена санкций, введённых против России странами Запада. Базовые соглашения по мирному урегулированию конфликта необходимо зафиксировать международными договорами, в которых должны быть прописаны права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, добавил Путин.