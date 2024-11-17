Лима, 17 ноября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо полагает, что для урегулирования конфликта на Украине требуются совместные усилия. Об этом он заявил журналистам на полях завершившегося в Лиме саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Woods John/CP/ABACA/ТАСС Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Таким образом премьер Канады прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, состоявшийся 15 ноября.

«Мы все понимаем, как важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру. <…> Это от всех нас потребует определённого взаимодействия с коллегами, чьи взгляды расходятся с нашими и к кому уровень доверия, как к Владимиру Путину, находится на низком уровне», — указал он.

Также он подчеркнул, что Оттава будет и дальше оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, Путин провёл телефонный разговор с Шольцем 15 ноября. Он стал первым за два года и состоялся по инициативе немецкой стороны. Российский лидер перечислил условия для заключения возможных договорённостей по Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.

Депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи отметил, что Шольц решился на звонок, испугавшись плана избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Итальянская газета Corriere della Sera, комментируя разговор немецкого канцлера и российского президента, предположила, что теперь Путину захотят позвонить другие европейские лидеры, хотя инициатива Шольца вызвала раздражение у Франции и руководства Евросоюза.