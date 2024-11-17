Сухум, 17 ноября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Протестующие в Сухуме вернули министерству обороны Абхазии грузовики, которые отняли у военных во время захвата правительственного комплекса зданий. Об этом 17 ноября сообщил Telegram-канал Respublica.

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«Протестующие своими силами привели военную технику в порядок и передали сотрудникам минобороны», — говорится в публикации.

Минобороны подогнало шесть грузовиков ГАЗ и три «Урала» к правительственному комплексу 15 ноября, когда там начала собираться толпа. В результате протестующие завели одну из машин и с её помощью протаранили забор, чтобы прорваться к зданиям.

Как передавало ИА Регнум, протесты в Сухуме продолжаются с 15 ноября. Сторонники оппозиции заняли парламент и администрацию президента. Они требуют отставки главы республики Аслана Бжании.

Протесты вызваны тем, что в парламенте планировали ратифицировать инвестиционное соглашение с РФ. Противники инициативы заявляют, что условия, прописанные в документе, приведут к росту цен на недвижимость и позволят крупному российскому бизнесу вытеснить с абхазского рынка местных предпринимателей. При этом оппозиция подчеркнула, что её действия не направлены против отношений с Россией.

Бжания пообещал, что добьётся стабилизации в стране и возвращения ситуации в правовое русло. Он заявил о переходе правительства на усиленный режим работы. По словам президента, власти контролируют ситуацию по всей стране, кроме захваченных правительственных зданий.

Политолог Евгений Михайлов 16 ноября в беседе с ИА Регнум заявил, что в Абхазии одна пророссийская сторона хочет «снести» другую пророссийскую сторону, поэтому в любом случае Сухум будет договариваться с Москвой. Он также считает абсурдом протесты против инвестиционного соглашения, так как в республике у многих гражданство РФ, и они пользуются соответствующими преференциями.