Курск, 17 ноября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Медицинские подразделения Воздушно-десантных войск РФ используют манёвренные мотовездеходы для эвакуации раненых в Курской области. Об этом 17 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Павел Лисицын/РИА Новости

На технику устанавливают комплексы радиоэлектронной борьбы, позволяющие добраться до передовых позиций российских войск по территории, где Вооружённые силы Украины (ВСУ) применяют FPV-дроны для ударов по автомобильному транспорту.

«Быстрые перемещения по бездорожью на высокопроходимых багги сокращают время, необходимое на преодоление открытых участков местности», — отметили в ведомстве.

Небольшие размеры мотовездеходов позволяют преодолевать лесные массивы и при этом оставаться фактически невидимым для украинских бойцов. Багги также более устойчивые в поворотах и на крутых склонах. Двигатель способен разгоняться до 80 км в час, что позволяет оперативно покидать зону обстрела. При этом мотовездеход может перевозить сразу несколько пострадавших бойцов.

Установленная на транспорте РЭБ может обеспечить работу кардиографа и других медустройств. В будущем такие системы планируется установить и на санитарные машины на передовой.

Как сообщало ИА Регнум 1 октября, военным медикам в Курской области были переданы техника и оборудование для эвакуации раненых и обеспечения безопасности врачей и санитаров. Три подразделения получили для тестирования новую разработку — катамаран-плот, оснащённый мотором с дистанционным управлением, для перевозки помощи без оператора. Кроме того, для медиков закупили 11 лодок с бензиновыми моторами и тихими электромоторами.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии блокировали противника в приграничных районах, сорвав планы Киева по прорыву вглубь региона. По данным Минобороны РФ от 15 ноября, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 32,6 тыс. военнослужащих, 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 112 бронетранспортёров, 1166 боевых бронированных машин, 944 автомобиля, а также другую технику и вооружение.