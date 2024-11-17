Москва, 17 ноября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Основательница «марафонов желаний» блогер Елена Блиновская, признанная судом банкротом, владеет недвижимостью в нескольких элитных районах Дубая. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на регистрационные документы.

Валерий Шарифулин/ТАСС

В документах имеются сведения о том, что у Блиновской, чьи данные полностью совпадают с данными блогера, есть объекты недвижимости в нескольких новейших и востребованных дубайских районах, в частности в Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba.

Например, стоимость апартаментов в популярном среди эмигрантов районе Dubai Hills начинается от $245 тыс. (более 24,4 млн рублей), а самые дешевые виллы тут стоят от $898 тыс. (более 89,6 млн рублей) и достигают стоимости в $8 млн (более 798 млн рублей).

Madinat Jumeirah Living находится совсем недалеко от одного из лучших пляжей Дубая. Сейчас в наличии, согласно одному из сайтов по продаже недвижимости, апартаменты с двумя спальнями стоимостью более 1,37 млн долларов (более 137,4 млн рублей).

Недвижимость в районе Nad Al Sheebа включает в себя виллы, квартиры и апартаменты с обслуживанием. Средняя цена объектов здесь составляет почти 819 тыс. долларов (более 81,6 млн рублей).

Как передавало ИА Регнум 13 ноября, арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и позднее отправили под арест. Её обвинили в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретенного преступным путём (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, блогер и её супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей. Уголовное дело в отношении Блиновского выделили в отдельное производство, поскольку он отправился в зону специальной военной операции.

Кроме того, блогера обвинили в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. ФНС обязала её выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. На имущество Блиновской наложили арест. Среди арестованного в рамках уголовного дела имущества находятся более 10 земельных участков в Алуште и под Костромой.

В конце мая 2024 года блогер подала заявление о банкротстве в арбитражный суд. На судебном заседании 30 августа в Савёловском суде Москвы Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. При этом она заявила, что не занималась незаконной легализацией доходов и неправомерным оборотом платёжных средств, отметив, что операции, о которых идёт речь в документах уголовного дела, она не совершала.