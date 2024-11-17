Москва, 17 ноября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем проходил на русском языке с участием переводчика. Об этом 17 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Гавриил Григоров

«Это был достаточно деловой разговор, детальный и весьма откровенный, потому как взаимно излагалась позиция сторон», — видео с таким ответом опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

Спикер Кремля отметил, что внешнеполитическая ситуация и внутренние процессы в Германии сложились таким образом, что возникла политическая воля на возобновление диалога. Такое стремление можно лишь поприветствовать, тем более что российский лидер неоднократно заявлял о своей открытости к переговорам.

Как сообщало ИА Регнум, Путин провёл телефонный разговор с Шольцем 15 ноября. Он стал первым за два года и состоялся по инициативе немецкой стороны. Российский лидер перечислил условия для заключения возможных договорённостей по Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.

Депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи отметил, что Шольц решился на звонок, испугавшись плана избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Шольц должен был гораздо раньше обратиться к России с мирными предложениями по урегулированию конфликта, убеждён Гизи. По его мнению, сейчас подобные предложения от Берлина могут быть неуместными.

В беседе с ИА Регнум политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов напомнил, что в Германии наблюдается глубочайший кризис, ставший следствием работы правительства немецкого канцлера. Своими заявлениями Шольц пытается вернуть хоть какой-то интерес к себе внутри страны, пояснил он.