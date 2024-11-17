Кокчетав, Казахстан, 17 ноября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. На севере Казахстана в результате взрыва газовоздушной смеси на территории бывшей мечети погибли двое взрослых и ребёнок. Об этом 17 ноября сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Взрыв прогремел в селе Сабынды, расположенном в Коргалжынском районе. В здании, в котором раньше находилась мечеть, проходят поминальные обеды. Во время одного из таких мероприятий прогремел взрыв, вслед за которым произошло обрушение конструкций.

«Незамедлительно прибывшие спасатели вынесли шесть газовых баллонов, а их всего было семь», — процитировало заявление регионального ДЧС издание NUR. KZ.

На месте погиб мужчина 1978 года рождения. Кроме того, из-под завалов извлекли тела ещё двоих погибших — женщины 1983 года рождения и 12-летнего ребёнка. С места происшествия госпитализировали 16 человек с травмами.

Разбор завалов продолжается. В Акмолинской области спасатели развернули оперативный штаб. На место ЧП прибыл первый заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января в Казахстане произошёл взрыв газа в кафе в городе Уральске. Здание обрушилось, вспыхнул пожар. Взрыв прогремел в ночное время, о погибших и пострадавших не сообщалось.

На севере Москвы 9 ноября произошёл взрыв газа, в результате которого пострадали семь человек, включая четверых детей в возрасте 12, семи, пяти лет и шести месяцев. Пострадавших госпитализировали с ожогами.