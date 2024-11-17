Рио-де-Жанейро, Бразилия, 17 ноября, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Супруга президента Бразилии Лулы да Силвы Розанжела «послала» американского предпринимателя Илона Маска на мероприятии в преддверии саммита G20. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщил портал G1, опубликовавший соответствующее видео.

Vincent Bosson/Keystone Press Agency/Global Look Press Розанжела да Силва

Первая леди Бразилии выступала с речью о необходимости регулирования социальных сетей. Внезапно её выступление прервал резкий звук, похожий на корабельный гудок. Женщина присела, делая вид, что защищается, и заявила, смеясь при этом, что это, по-видимому, от Илона Маска. Встав, она добавила, что не боится предпринимателя.

«Пошел ты <…>, Илон Маск!» — сказала да Силва по-английски.

Сам миллиардер прокомментировал поступок первой леди в соцсети X (бывш. Twitter), оставив комментарий, который расшифровывается как «смеюсь во весь голос».

Как передавало ИА Регнум 15 ноября, Маск отметил, что получил мандат вместе с избранным президентом США Дональдом Трампом, поддерживает республиканцев, а не демократов, и в этом его кардинальное отличие от влиятельного финансиста Джорджа Сороса. Бизнесмен пошутил, назвав себя «Соросом от правых».