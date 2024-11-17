Херсон, 17 ноября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Операция по освобождению Херсона от Вооружённых сил Украины (ВСУ) потребует много ресурсов и усилий. Об этом 17 ноября заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава региона подчеркнул, что процесс освобождения города будет сложным, поэтому он не стал называть точные сроки возвращения Херсона под контроль РФ.

«Херсон всегда был, есть и будет русским городом. Верю, что когда-нибудь мы обязательно его вернём», — процитировало его «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать регион. В настоящее время под контролем РФ находится порядка 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживает украинская армия.

В сентябре Сальдо заявил, что освобождение Херсона, находящегося на протяжении двух лет в оккупации киевского режима, станет предтечей освобождения Николаева и Одессы. По его словам, российские военные проделают такой путь не в первый раз, повторив путь полководца Александра Суворова.

В том же месяце губернатор отметил, что на херсонском направлении украинские силы ослаблены, часть подразделений армии переброшены в Донбасс и Курскую область. Сальдо также отметил, что на правобережье ВСУ проводят стандартные оборонительные мероприятия, но мощные фортификации не строят. Не заметна и подготовка к попыткам переправы на левый берег более-менее крупных сил.