Новосибирск, 17 ноября, 2024, 09:57 — ИА Регнум. При пожаре в частном доме в Новосибирской области погибли женщина и четверо детей, ещё один пострадавший госпитализирован. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«В селе Новоселье Купинского района загорелся частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. В доме остались мать и четверо детей. К сожалению, все они погибли. Отец в тяжёлом состоянии госпитализирован», — отмечается в сообщении.

Пожар уже потушен на 80 кв. м, на месте инцидента работает психолог.

Как передавало ИА Регнум, частный дом загорелся вечером 9 ноября в Магадане. При тушении пожара спасатели обнаружили тела двух человек. Предварительной причиной пожара назвали аварийный режим работы электрооборудования. К тушению огня были привлечены 34 сотрудника МЧС и семь единиц техники.

12 ноября пожар вспыхнул в частном доме на хуторе Страхов в Ростовской области, погибли шесть человек. По версии МЧС, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.