Вашингтон, 17 ноября, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил своего оппонента от демократов и действующего вице-президента США Камалу Харрис на выборах главы государства благодаря своему умению работать с теневыми материями американской политической системы. Такое мнение в беседе с The Guardian высказал политолог Аллан Лихтман.

Alex Brandon/AP/TASS Дональд Трамп

«Мы видели, как Трамп гораздо чаще, чем когда-либо в истории этой страны, направлял самые тёмные импульсы американской жизни — то, что всегда было с нами, но на этот раз усилилось в геометрической прогрессии: расизм, женоненавистничество, ксенофобия, антисемитизм», — приводит издание его слова в материале от 16 ноября.

По словам Лихтмана, который предрекал победу Харрис, прогностические модели сломал союз Трампа с предпринимателем Илоном Маском. К следующему голосованию эксперт пообещал внести в свою систему политического прогнозирования необходимые коррективы.

Как передавало ИА Регнум, Лихтман славится своими точными предсказаниями исхода выборов президента США. С 1984 по 2020 год на выборах восемь раз безошибочно сумел определить среди кандидатов следующего главу государства. Ошибся он лишь в 2000 и 2024 годах.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп, уже занимавший пост главы государства в 2017–2021 годах, объявил себя победителем и выразил уверенность в том, что набрал более 315 из 538 голосов выборщиков. Итог голосования он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела», и пообещал американцам «золотой век».

По предварительным данным, Трамп гарантированно получил 295 голосов выборщиков при 270 необходимых для признания победы. Харрис поздравила оппонента с победой и пообещала мирную передачу власти. Она призвала общественность в США признать результаты президентских выборов.