Даллас, США, 17 ноября, 2024, 09:13 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» проиграла «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 4:7. Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе 17 ноября.

William Liang/AP/TASS Кирилл Капризов

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил один гол и сделал три голевые передачи. Также в составе гостей отличились Райан Хартман и Кевин Фиала, оформивший дубль.

За «Даллас» забили Джо Павелски, Эса Линделль, Тайлер Сегин, Роопе Хинц, Якоб Петерсон, Миро Хейсканен и Джейми Бенн.

«Миннесота» идёт на втором месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, имея в активе 25 очков. «Даллас» располагается на пятом месте с 22 очками.

Как передавало ИА Регнум, в настоящее время Капризов идёт на втором месте в списке лучших бомбардиров сезона. На счету российского нападающего по системе гол+пас в настоящий момент 31 (11+20) балл, которые он набрал в 18 поединках. Первое место занимает канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (33), третьим идёт Сэм Райнхарт из Флорида Пантерз (28).