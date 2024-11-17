Ижевск, 17 ноября, 2024, 09:19 — ИА Регнум. В Ижевске госпитализировали мужчину, пострадавшего при падении дрона на территорию машиностроительного завода, сообщили 17 ноября в минздраве Удмуртии.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мужчина, пострадавший в результате падения беспилотного летательного аппарата в Ижевске, госпитализирован с травмой головы средней степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на месте ЧП дежурит бригада скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, глава Удмуртии Александр Бречалов утром 17 ноября заявил о падении БПЛА на цех машиностроительного завода. В здании выбило стекла, серьезных разрушений не последовало.

Персонал эвакуировали, одного человека госпитализировали, отметил глава региона, призвав сохранять спокойствие.