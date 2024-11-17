Вашингтон, 17 ноября, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп может изменить своё решение назначить после своей инаугурации конгрессмена Мэтта Гетца генпрокурором. Об этом заявил 17 ноября бывший помощник американского прокурора в офисе по округу Колумбия Гленн Киршнер на своём YouTube-канале.

Alex Brandon/AP/TASS Мэтт Гетц

Комментируя решение Гетца покинуть Конгресс в свете его потенциального назначения на пост главы минюста, Киршнер заявил, что в действительности конгрессмен сделал это для приостановки расследования комитета по этике («остановить прибывающий поезд»).

Сомнительно, чтобы республиканцы поддержали кандидатуру Гетца на пост генпрокурора, считает чиновник.

«Думаю, что это имя будет отозвано», — отметил Киршнер.

Он также предположил, что с Гетцем, если он всё-таки станет главой минюста, не захотят работать другие сотрудники ведомства. Кроме того, Гетц столкнётся с тем, что, придя в минюст, вынужден будет решать вопрос, что делать с обвинениями в свой адрес, в том числе в сексуальных домогательствах.

Как считает Киршнер, Трамп выдвинул Гетца для отвлечения внимания общественности от других «неквалифицированных» и «даже опасных» кандидатур.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 13 ноября объявил о планах назначить Гетца генпрокурором США и главой минюста. Назвав его одарённым, упорным и высококвалифицированным адвокатом, избранный президент США отметил, что Гетцу придётся работать над восстановлением утерянной веры американцев в минюст. В этот же день Гетц сложил с себя полномочия конгрессмена.

На следующий день телеканал NBC News сообщил, что в минюсте США недоумевают, как можно было предложить такую кандидатуру на пост главы ведомства, учитывая, что Гетц в США является фигурантом дел о распространении ложных сведений о штурме Капитолия и по ряду других статей.