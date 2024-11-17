Сана, 17 ноября, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар по цели в городе Эйлате на юге Израиля. Об этом на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

«Военно-воздушные силы <…> провели военную операцию против важнейшей цели израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата. — Прим. ред.) на юге оккупированной Палестины с использованием беспилотников»,— написал он 16 ноября.

Сариа подчеркнул, что подобные удары будут наноситься до тех пор, пока Израиль не откажется от своей агрессивной политики в Газе и Ливане.

12 ноября Сариа заявил об успешной атаке на американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море. По данным йеменских СМИ, операция продлилась восемь часов. Помимо авианосца, хуситы атаковали два американских эскадренных миноносца в Красном море.

28 октября «Ансар Аллах» заявило об ударах по трём коммерческим судам с применением ракет и беспилотников. Отмечалось, что в южной части Аравийского моря атаковано двумя беспилотниками судно SC Montreal, в Красном море нанесён удар баллистическими ракетами по балкеру Motaro. Кроме того, была выпущена крылатая ракета по судну Maersk Kowloon в Аравийском море.

22 октября хуситы заявили о нанесении первого удара с применением гиперзвуковой ракеты по военной базе Израиля в Тель-Авиве.

После обострения палестино-израильского конфликта йеменские хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с еврейским государством судам проходить через воды Красного моря и Баб-аль-Мандебского пролива. С 7 октября 2023 года они атаковали свыше 190 судов, связанных с Израилем, США и Великобританией.