Китай выступает за содействие мирным переговорам по украинскому конфликту и стремится к охлаждению ситуации, заявил 16 ноября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с действующим президентом США Джо Байденом. Позиция и действия Китая по украинскому кризису всегда были честными и справедливыми, подчеркнул китайский лидер на полях саммита АТЭС в Лиме, Перу. Обсуждением такого события ознаменован новый, 997-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Си Цзиньпин и Байден

Известно также, что переговоры Байдена и Си Цзиньпина продлились чуть менее двух часов и что Байден, в свою очередь, попросил повлиять на КНДР из-за якобы переброски северокорейских войск в Россию для последующего участия в спецоперации.

Тем временем сотрудники украинских военкоматов (ТЦК) начали стрелять в людей, не желающих отправляться на фронт, заявил 16 ноября ирландский журналист Чей Боуз.

«На Украине охотники за людьми диктатора Зеленского начали стрелять на поражение, если те решат не умирать за НАТО», — написал он в сосцети X.

Видеокадры силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении, широко распространены в интернете.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.