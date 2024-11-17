Вашингтон, 17 ноября, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Завод по производству аммиака и экологически чистого водорода помогут построить США Украине. Об этом 16 ноября заявляется в пресс-релизе, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Планируется, что сотрудничество США и Украины будет происходить в рамках программы «Основополагающая инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов» (FIRST). В неё вошли три проекта, и один из них включает строительство пилотной установки на территории Украины для демонстрации производства чистого водорода и аммиака.

При этом проект связан с производством чистого топлива с использованием смоделированной безопасной и надёжной технологии малого модульного реактора (SMR). В проекте также примут участие представители Японии и Южной Кореи.

Вторым проектом станет переход угольных электростанций на атомные (SMR), а третий проект предполагает разработку дорожной карты для восстановления, модернизации и декарбонизации сталелитейной промышленности Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что действующий президент США Джо Байден перед инаугурацией избранного главы государства Дональда Трампа намерен обсудить с партнёрами из Евросоюза выделение дополнительной помощи Украине.

Поддержка Киева со стороны Вашингтона является инвестицией в американские рабочие места и военно-промышленный комплекс. США будут настаивать на усилении и продолжении финансирования Украины европейскими странами.

14 ноября Еврокомиссия согласовала выделение Киеву 4,1 млрд евро из Европейского фонда поддержки Украины. Транш станет вторым по счёту. Когда средства будут перечислены, общая сумма поддержки в рамках фонда за текущий год составит 16,1 млрд евро.

Немецкий предприниматель, основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком ранее заявил, что Европа будет освобождена от сторонников поддержки киевского режима после победы на выборах президента США Дональда Трампа. Украинские власти ожидают большие трудности.