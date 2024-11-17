Лондон, 17 ноября, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Скорость приближения северного магнитного полюса Земли к территории России замедлилась до 25 километров в год за последние пять лет. Об этом в субботу, 16 ноября, написало британское издание The Independent.

Спутник на орбите Земли

«Учёные обнаружили неожиданную активность в высоких широтах Арктики, поскольку северный магнитный полюс движется в сторону России невиданным ранее образом», — сказано в публикации.

По данным специалистов, за последние пять лет движение северного магнитного полюса значительно замедлилось — примерно до 25 километров в год. Движение полюса вызвано непредсказуемыми колебаниями в перемешивании расплавленного железа, составляющего большую часть внешнего ядра Земли, объяснили учёные.

Доктор Уильям Браун, специалист по моделированию глобального геомагнитного поля в Британской геологической службе (BGS), пояснил, что в XVII–XX веках точка северного магнитного полюса перемещалась от северного побережья Канады в сторону севера России со скоростью 10–15 километров в год, однако движение начало сокращаться в 1990-х годах до 55 километров в год.

Магнитный полюс Земли — это точки на поверхности планеты, где магнитное поле Земли направлено вертикально вниз. Существует два основных магнитных полюса — северный и южный. Основные факторы, способствующие движению поля, включают конвекцию в жидком внешнем ядре, тектонику плит, а также эффект динамо, когда движение проводящих жидкостей (в данном случае — расплавленного металла) в ядре создаёт и поддерживает магнитное поле. Изменения в этих потоках могут привести к смещению магнитного полюса.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября 44 ведущих климатолога мира призвали политиков обратить внимание на риск изменения циркуляции воды в Атлантическом океане из-за потепления. По их словам, это может иметь разрушительные последствия для северных стран и других регионов.

Позднее в этот же день директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов заявил, что ослабление ключевых течений Атлантического океана может привести к ливням, ураганам и сильным перепадам температур в большей части Северо-Западного федерального округа России. По его словам, менее всего последствия ослабления течений в Атлантике почувствуют жители Южного Урала, Западной и Восточной Сибири.