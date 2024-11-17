Лима, 17 ноября, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Китай выступает за содействие мирным переговорам по украинскому конфликту и охлаждению ситуации. Об этом 16 ноября заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с действующим президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Лиме, Перу.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

«Позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были ясными и отчётливыми: посредничество, содействие мирным переговорам, усилия во имя мира и усердная работа по охлаждению ситуации», — приводит агентство Xinhua слова китайского лидера.

Во время встречи Байден попросил китайского лидера повлиять на КНДР из-за якобы переброски северокорейских войск в Россию для последующего участия в спецоперации. Байден и Си Цзиньпин также обсудили озабоченность США по поводу «поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы». Отмечается, что переговоры продлились чуть менее двух часов.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия стремится завершить конфликт на Украине миром как можно скорее, поскольку понимает, что он является «раздражителем» в мировых делах. При этом Путин отмечал, что Россия готова к продолжению борьбы с НАТО и одержит в ней победу.

Российский лидер 14 июня заявил, что для возвращения к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине нужно, чтобы Киев отвёл войска со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ещё одним важным условием является официальный отказ Украины от вступления в НАТО.

Кроме того, необходимо, чтобы Запад отменил санкции, введённые против России, подчёркивал президент. Базовые соглашения по мирному урегулированию конфликта необходимо зафиксировать международными договорами, в которых должны быть прописаны права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, добавил Путин.