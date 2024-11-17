Лима, 17 ноября, 2024, 04:56 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден во время переговоров на полях саммита АТЭС в Лиме, Перу, попросил председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на КНДР из-за якобы переброски северокорейских войск в Россию для последующего участия в спецоперации. Об этом 16 ноября на брифинге заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM

«И в этом контексте президент Байден вновь выразил свою серьёзную обеспокоенность тем фактом, что КНДР развернула значительное количество войск на западе России для участия в войне против Украины», — заявил Салливан журналистам.

По словам американского чиновника, Байден и Си Цзиньпин также обсудили озабоченность США по поводу «поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы».

Как передавало ИА Регнум, постпред РФ при ООН Василий Небензя 30 октября подчёркивал, что военное сотрудничество России и КНДР соответствует международному праву и не нарушает его, так как не направлено против третьих стран. По словам дипломата, ни одна страна не может запретить России выстраивать доверительные отношения с другими государствами.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 14 октября заявил, что КНДР будто бы фактически включается в конфликт на Украине и поддерживает в нём Россию. Представитель Корейской Народно-Демократической Республики при ООН отверг обвинения Сеула и Киева в том, что Пхеньян якобы отправил свои войска для участия в спецоперации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что Запад может готовиться к отправке своих войск на Украину и для оправдания своих действий целенаправленно распространяет слухи о якобы присутствии в зоне СВО военнослужащих из КНДР.

Вечером 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин прокомментировал «спутниковые снимки» с якобы северокорейскими военными и назвал снимки «серьёзной вещью». Вместе с этим российский лидер напомнил о договоре о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР и упомянул четвёртую статью договора, согласно которой одна из сторон немедленно оказывает военную помощь всеми имеющимися у неё средствами, если другая сторона окажется в состоянии войны из-за вооружённого нападения одного или нескольких государств. Путин добавил, что Россия не сомневается, что руководство КНДР относится к договорённостям серьёзно.