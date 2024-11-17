Лима, 17 ноября, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден не передавал председателю КНР Си Цзиньпину посланий от избранного президента Дональда Трампа, заявил 16 ноября советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА Регнум Си Цзиньпин и Байден

Кроме этого, Байден не получал от Си Цзиньпина посланий для Трампа, добавил он.

«Ответ — нет. Президент Байден не являлся звеном для передачи посланий в том или другом направлении», — ответил Салливан на соответствующий вопрос во время брифинга.

По словам чиновника администрации Белого дома, Байден и Си Цзиньпин на встрече согласились с необходимостью сохранять контроль человека над искусственным интеллектом в сфере ядерного оружия, а также обсудили вопрос о якобы взломе Китаем американских телекоммуникаций.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября Си Цзиньпин на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме, Перу, встретился с Байденом и заверил в готовности Китая работать с администрацией Трампа. Он добавил, что Пекин привержен сохранению стабильных отношений с Вашингтоном.

Отмечалось, что переговоры Байдена и Си Цзиньпина продлились чуть менее двух часов.

Трамп 1 ноября заявил, что в случае своей победы на выборах намерен «разъединить» Россию и Китай. Он обвинил Байдена в том, что тот допустил укрепление отношений между Москвой и Пекином.