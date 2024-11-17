Анкара, 17 ноября, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Неизвестные забросали коктейлями Молотова и взрывчаткой автомобиль полиции в Стамбуле. Об этом 17 ноября сообщил телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

Уточняется, что полиция прибыла по вызову в связи с несанкционированным сбором людей в районе Багджылар. Собравшимся отдали приказ разойтись. В ответ несколько человек, которые скрывали лица балаклавами, кинули в полицейский автомобиль самодельную взрывчатку и коктейли Молотова, после чего сбежали.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет. Местных жителей попросили не покидать дома, часть района перекрыта, над городом барражирует вертолёт. По данным турецкого издания Sabah, в нападении подозреваются члены запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Турции группа неизвестных мужчин напала на российских туристов. Инцидент произошёл в одном из отелей городка Гёчек на юго-западе страны. Пострадавших доставили в ближайшее медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Правоохранительные органы Турции начали расследование по факту нападения.

В конце октября во всех аэропортах Турции объявили оранжевый уровень тревоги из-за возможных терактов. Пассажиров попросили прибывать в аэропорты заранее, чтобы успеть пройти досмотр.

23 октября неизвестные напали на производственный объект турецкой авиакосмической компании TUSAS. Отмечалось, что злоумышленники смогли проникнуть в здание завода и взять в заложники девять человек. Руководство МВД страны назвало инцидент терактом.