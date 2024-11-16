Тегеран, 17 ноября, 2024, 02:58 — ИА Регнум. На севере Ирана вылетел с дороги и перевернулся автобус с пассажирами, в результате чего один человек погиб, как минимум 20 пострадали. Об этом 16 ноября сообщили в иранском агентстве Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате инцидента пострадали 20 человек, 19 из которых были доставлены в больницы города Кррдкуй», — сказано в публикации агентства.

Отмечается, что для госпитализации двоих пострадавших понадобилась транспортировка вертолётами скорой помощи.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября как минимум 22 человека погибли в результате падения в реку свадебного кортежа на севере Пакистана. Трагедия произошла в округе Диамер в Гилгит-Балтистане, свадебный кортеж направлялся на торжественную церемонию в район Чаквал в Пенджабе. Перевозивший гостей и невесту автобус упал с моста в реку Инд. Личности всех, кто находился в автобусе, установлены. Из реки спасатели извлекли 16 тел погибших, поиски остальных пропавших продолжаются.