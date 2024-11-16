Симферополь, 17 ноября, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Мать с 16-летней дочерью спасли в горно-лесной местности в Симферопольском районе Крыма. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба крымского управления МЧС РФ.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

В региональное ведомство поступила информация о том, что двое туристов, мать и её несовершеннолетняя дочь, заблудились в лесу возле села Партизанское Симферопольского района. Туристки сбились с пути с наступлением темноты и не могли выбраться самостоятельно.

К поискам привлекли горный поисково-спасательный отряд. Спасатели прочесали лес и за два часа смогли найти заблудившихся туристок. Медицинская помощь спасённым не понадобилась, их доставили в безопасное место.

Представители МЧС рекомендовали путешественникам заранее регистрировать маршруты для походов на сайте спасательного ведомства, даже если путешествие занимает всего один день.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники МЧС России спасли четверых подростков, заблудившихся на горе Космос на юго-востоке Республики Крым. Спасатели с помощью горноспасательного снаряжения спустили подростков к подножию горы. Медицинская помощь никому не потребовалась.

В августе сотрудники МЧС эвакуировали с горы Казбек в Северной Осетии туриста, получившего травму ноги на спуске. Для эвакуации пострадавшего задействовали вертолёт Ми-8.