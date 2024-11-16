Таштагол, Кемеровская область, 17 ноября, 2024, 00:09 — ИА Регнум. В шахте «Таштагольская» в Кемеровской области завершились спасательные работы после обрушения породы. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

МЧС России

«В 00:13 17 ноября (20:13 мск 16 ноября) горноспасатели завершили работы на угольном предприятии в Таштагольском муниципальном районе», — сообщили в ведомстве.

По данным главка МЧС, в спасательных работах участвовали 25 специалистов МЧС России и пять единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, обрушение породы в шахте «Таштагольская» произошло 16 ноября. Погиб один рабочий. Эвакуированы были 183 шахтёра. В прокуратуре Кемеровской области заявили, что причиной обрушения стал подземный толчок.

Позднее в шахте зафиксировали повторный горный удар. Спасатели отошли на безопасное расстояние, работы на месте инцидента были приостановлены. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).