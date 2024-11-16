Киев, 16 ноября, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Согласие главы киевского режима Владимира Зеленского на «неприемлемые условия» для заключения мира грозят Украине крахом. Такое утверждение сделал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье, опубликованной 16 ноября Economist.

(сс) МИД Украины

По мнению Кулебы, администрация избранного президента США Дональда Трампа может вынудить Украину подписать мир на невыгодных условиях для последней.

«Если администрация Трампа навяжет Украине неприемлемые условия мира, и если Зеленский согласится (маловероятный сценарий), часть украинского общества воспротивится. Внутренние беспорядки грозят стране внутренним крахом», — пояснил Кулеба.

Как указал экс-глава МИД Украины, Трамп может сократить финансовую поддержку Киева, вплоть до отмены, вынудив Украину таким образом стать «более сговорчивой». Кулеба предполагает, что Зеленский не сразу сдаст позиции. На какое-то время Киеву хватит помощи от предыдущей американской администрации, кроме того, будет поступать поддержка от Евросоюза.

Но в конченом итоге Украине придётся «потерять позиции» и пойти на переговоры, несмотря на невыгодные условия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский предприниматель Илон Маск назвал несерьёзными слова главы киевского режима Зеленского о том, что избранный президент США Трамп не заставит Украину пойти на переговоры с Россией.

Зеленский 16 ноября также объяснил, почему отказывается от мирных переговоров с Россией. По его мнению, договариваться нужно только с сильной позиции. Он также выразил надежду, что Запад не позволит Москве добиться капитуляции от Киева.