Берлин, 16 ноября, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Основатель и владелец германской сети магазинов одежды и аксессуаров New Yorker Фридрих Кнапп скончался в ФРГ в возрасте 73 лет. Об этом 16 ноября сообщили представители компании.

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«С глубокой печалью мы прощаемся с нашим владельцем и управляющим, благодаря смелым и дальновидным действиям которого New Yorker превратился в одну из ведущих компаний в сфере моды в мире», — приводит DPA сообщение компании.

New Yorker — это международная сеть розничных магазинов, специализирующаяся на продаже одежды, обуви и аксессуаров, преимущественно для молодежной аудитории. Бренд был основан Кнаппом в 1971 году вместе с Тильмаром Хансеном и Майклом Симсоном в городе Фленсбург, и с тех пор резко расширил свое присутствие, открыв магазины в 47 странах мира.

По оценкам издания Forbes, состояние предпринимателя оценивается в $4,6 млрд, а на на компанию к настоящему времени работает около 18 тыс. человек.

У Кнаппа остались три дочери, одна из которых, Софи Кнапп, занимает место в наблюдательном совете компании.