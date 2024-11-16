Москва, 16 ноября, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после сообщений о том, что в Московском финансово-юридическом университете (МФЮА) прошёл митинг с антироссийскими призывами. Об этом 16 ноября сообщили в ведомстве.

«С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также подлинности размещенной в сети Интернет видеозаписи и озвученных высказываний следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В рамках уголовного дела назначены необходимые исследования», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрею Стрижову предоставить доклад о ходе расследования дела.

В ведомстве добавили, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее в Сети распространились кадры, на которых, предположительно, выходцы из Азербайджана, обучающиеся в МФЮА, прошли по зданию вуза, выкрикивая радикальные антироссийские лозунги. В комментарии к видео утверждается, что студенты кричат: «Аллах Акбар, режь русню».

Руководство университета начало внутреннюю проверку. При этом в МФЮА сообщили, что видео, распространённое в интернете, якобы не имеет отношения к вузу. В вузе подтвердили, что на снимках фигурирует флаг университета. Это даёт основания для более детальной проверки, отметили в руководстве, пообещав применить самые серьёзные меры для урегулирования ситуации. Если выяснится, что на видео студенты МФЮА и что они кричат антироссийские лозунги, их отчислят и направят в правоохранительные органы, отметило руководство вуза.

Как сообщил источник ИА Регнум, видео распространили Telegram-каналы, замеченные в разжигании межнациональной розни. В МФЮА русские студенты сообщили, что их азербайджанские сокурсники не выкрикивали антироссийских лозунгов. Сами азербайджанцы рассказали, что их лозунг звучит как «Яшасын» («Да здравствует!»). В вуз они пришли с флагами, потому что в этот день в МФЮА проходило мероприятие, посвящённое национальной культуре разных народов.