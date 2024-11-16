Вашингтон, 16 ноября, 2024, 21:45 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск 16 ноября назвал несерьёзными слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что действующий президент США Дональд Трамп не заставит Украину пойти на переговоры с Россией.

Jen Golbeck / Globallookpress.com

Бизнесмен прокомментировал интервью украинского политика. Зеленский на вопрос, не требовал ли Трамп от Киева согласиться на диалог с Москвой, ответил, что позиция «садись и слушай» с ним работает.

«У него (Зеленского. — Прим. ред.) потрясающее чувство юмора», — написал Маск в соцсети X (бывш. Twitter).

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 16 ноября также объяснил, почему отказывается от мирных переговоров с Россией. По его мнению, договариваться нужно только с сильной позиции. Он также выразил надежду, что Запад не позволит Москве добиться капитуляции от Киева.

Маск активно поддерживал предвыборную кампанию Трампа. После победы избранный американский лидер выдвинул бизнесмена и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности. Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал это оптимальным вариантом, который позволит «вычистить вашингтонское болото».