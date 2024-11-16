Лима, 16 ноября, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Декларация саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме согласована, в ней нет искусственно политизированных сюжетов. Об этом 16 ноября сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

ТАСС/Валерий Шарифулин

«Декларация носит полностью консенсусный характер и не содержит искусственно политизированных сюжетов», — написал дипломат в Telegram-канале.

По словам Бердыева, АТЭС возвращается к нормальной конструктивной работе и вновь концентрируется на профильной повестке дня и своём предназначении как экономического форума.

Форум АТЭС прошёл с 10 по 16 ноября 2024 года в столице Перу Лиме. Российскую делегацию возглавлял вице-премьер Алексей Оверчук.

В 2023 году саммит АТЭС проходил 15–17 ноября. В пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне подчеркнули, что Москва рассматривает этот саммит как форум для обсуждения важных вопросов экономического взаимодействия стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Оверчук тогда заявил, что считает саммит успешным. Он отметил, что делегацию РФ приняли доброжелательно, атмосфера была рабочей.