Берлин, 16 ноября, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц 16 ноября заявил, что решил позвонить президенту РФ Владимиру Путину, так как это единственный способ узнать его позицию по урегулированию конфликта на Украине.

Axel Schmidt / Global Look Press

Журналисты газеты Süddeutsche Zeitung спросили Шольца, зачем он решил начать переговоры с Россией, когда она усиливает позиции. Он ответил, что бесполезно было пытаться догадаться, что думает российский президент.

«Нам приходится выяснять это, в том числе поговорив с ним об этом», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, Шольц позвонил Путину 15 ноября. Разговор длился около часа. Российский лидер подчеркнул, что в июне излагал позицию Москвы по мирному урегулированию на Украине, и она не изменилась.

Политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум заявил, что Шольц своим звонком Путину, пытался показать себя «канцлером мира» немецкому избирателю перед предстоящими выборами, а также он выступил как представитель коллективного Запада.

Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен также предположила, что Шольц пытается таким образом набрать политические очки, выставляя себя сторонником мира. Она тем не менее поприветствовала то, что канцлер пошёл на прямые переговоры с российским лидером.