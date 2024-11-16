Шольц назвал единственный способ узнать позицию Путина
Шольц заявил, что разговор с Путиным — единственный способ узнать его позицию
Берлин, 16 ноября, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц 16 ноября заявил, что решил позвонить президенту РФ Владимиру Путину, так как это единственный способ узнать его позицию по урегулированию конфликта на Украине.
Журналисты газеты Süddeutsche Zeitung спросили Шольца, зачем он решил начать переговоры с Россией, когда она усиливает позиции. Он ответил, что бесполезно было пытаться догадаться, что думает российский президент.
«Нам приходится выяснять это, в том числе поговорив с ним об этом», — сказал он.
Как передавало ИА Регнум, Шольц позвонил Путину 15 ноября. Разговор длился около часа. Российский лидер подчеркнул, что в июне излагал позицию Москвы по мирному урегулированию на Украине, и она не изменилась.
Политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум заявил, что Шольц своим звонком Путину, пытался показать себя «канцлером мира» немецкому избирателю перед предстоящими выборами, а также он выступил как представитель коллективного Запада.
Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен также предположила, что Шольц пытается таким образом набрать политические очки, выставляя себя сторонником мира. Она тем не менее поприветствовала то, что канцлер пошёл на прямые переговоры с российским лидером.