Москва, 16 ноября, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Три россиянина, включая социолога Максима Шугалея, и гражданин Белоруссии, которых удерживали в Чаде, освобождены и прибыли в Москву. Об этом 16 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на коллег Шугалея.

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«Трое россиян и гражданин Белоруссии, которых задержали и удерживали в Чаде, были освобождены и сегодня вечером прибыли в Москву», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября телеканал RT со ссылкой на источник сообщил, что Шугалеязадержали в аэропорту Нджамены, столицы Республики Чад за активную позицию. Уточнялось, что внимание на его деятельность могло обратить нынешнее профранцузское руководство страны.

Ранее в этот же день коллеги Шугалея и ещё одного социолога Самера Суэйфана сообщили, что двух мужчин удерживают в аэропорту Чада. Отмечалось, что последний раз контакт с ними был 19 сентября, тогда Шугалей рассказал, что его не захотели пропускать через границу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Чаде находится на связи с местными властями для прояснения ситуации.

27 сентября президент Чада Махамат Идрис Деби решил освободить социологов и передать их властям РФ. По словам главы республики, вместе с ними были задержаны ещё два человека.