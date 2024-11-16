Вашингтон, 16 ноября, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Уроженец России Борис Эпштейн может стать спецпосланником избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Global Look Press

По данным издания, Эпштейн сам предложил Трампу свою кандидатуру на эту должность. С такой идеей он выступил в самолёте, на котором Трамп летел на встречу с президентом США Джо Байденом после выборов.

«Несколько человек в самолёте, по-видимому, были шокированы такой идеей», — пишет газета в материале, опубликованном в пятницу, 15 ноября.

Предлагая себя, Эпштейн заявил, что имеет родственников по обе стороны конфликта. Сообщается, что сам Трамп выслушал инициативу с интересом, хотя в ответ не пообещал ничего конкретного.

В 2016 году Эпштейн был старшим советником на предвыборной кампании Трампа, потом работал в Белом доме и входил в команду юристов Трампа. NYT подчёркивает, что он после избрания республиканца быстро стал одной из самых влиятельных фигур в его команде. В частности, он участвует в сборе для избранного президента сведений о кандидатах в правительство. Таким образом Эпштейн помог набрать штат сотрудников в министерство юстиции. У Эпштейна отсутствует дипломатический опыт и против него в штате Аризона открыто уголовное дело из-за выборов 2020 года.

Борис Эпштейн родился в Москве в 1982 году, прожил в СССР и России до 1993 года, тогда же эмигрировал в США.

Ранее Трамп предложил телеведущему канала Fox News Питу Хегсету пост министра обороны США. 12 ноября Трамп объявил о назначении бывшего главы Национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и о назначении конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца на пост помощника по национальной безопасности. Пресс-секретарём Белого дома республиканец предложил назначить 27-летнюю Кэролайн Ливитт, являвшуюся представителем его предвыборного штаба.

В этот же день Трамп заявил о том, что назначит миллиардера Илона Маска и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности (DOGE).