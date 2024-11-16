Минск, 16 ноября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. В Белоруссии не будет бомжей и тунеядцев, все должны зарабатывать на жизнь себе и своей семье. Об этом 16 ноября заявил президент республики Александр Лукашенко на фестивале-ярмарке «Дожинки-2024».

President.gov.by

«Давайте будем откровенно говорить: у нас все желают работать, как лучшие? Далеко не все. Готовьтесь. Бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и свою семью. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать», — сказал он.

Лукашенко добавил, что власти республики будут серьёзно разбираться с теми, кто мешает людям жить.

Он также отметил важность того, чтобы не допускать оттока трудоспособного населения из регионов. По его словам, нужно на местах давать людям интересную работу, это можно сделать только через создание новых производств и улучшение качества жизни.

Как ранее передавало ИА Регнум, Лукашенко заявил, что белорусы рвутся за Gucci и Versace, но у страны прекрасные ткани собственного производства, которые и нужно носить. По его словам, люди во всём мире всё чаще предпочитают натуральные ткани, а белорусы при этом всё ещё смотрят на заграничные товары.

20 сентября Лукашенко заявил, что белорусские аграрии должны обеспечить страну своими фруктами, перестав «кланяться» импортному яблоку. Глава республики назвал западные санкции временем возможностей для развития собственного производства.